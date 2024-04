Serviços da igreja vão passar a ter livro de reclamações

A madrugada desta quinta-feira fica marcada por um aparatoso despiste na N206, em Requião, Vila Nova de Famalicão.

O acidente aconteceu antes das 02h00 e a viatura que entrou em despiste embateu violentamente contra um carro estacionado.

De acordo com informações do Comando Sub Regional do Ave, para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários de Famalicão que acabaram por não socorrer nenhuma vítima, já que o condutor do carro despistado ter-se-á colocado em fuga após o acidente.

A GNR tomou conta da ocorrência.

Aquela via, que serve de ligação entre Famalicão e Guimarães, esteve cortada ao trânsito.