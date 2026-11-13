Os serviços da Microsoft estão a recuperar gradualmente depois de uma falha informática à escala mundial que, desde quinta-feira, estava a impedir milhares de utilizadores de aceder ao email e a outras ferramentas da empresa.

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O problema afetou sobretudo o Outlook, mas também o Microsoft Teams, entre outros serviços do Microsoft 365. A falha foi sentida em vários países, incluindo Portugal.

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Esta sexta-feira, a tecnológica anunciou progressos na recuperação dos serviços. As filas de mensagens por enviar estão próximas da normalidade, embora alguns utilizadores ainda possam sentir dificuldades pontuais no acesso às contas ou atraso na receção de emails.

Em Portugal, a falha também condicionou o funcionamento de ferramentas utilizadas pelo Governo e pela Administração Pública que, ainda assim, garantem que os serviços públicos continuaram a funcionar através de meios alternativos.