Serviços municipais encerrados nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro

O CDS-PP de Vila Nova de Famalicão reuniu-se, na passada semana, num jantar de Natal, um momento de convívio que, necessariamente, evocou a celebração da quadra natalícia.

Em breves discursos, os presidentes da Distrital e da Concelhia, Ricardo Mendes e Hélder Pereira, respetivamente, reforçaram a vontade do CDS e de os militantes «continuarem a trabalhar na defesa das causas do CDS, num momento em que as famílias vivem cada vez com maiores dificuldades, sendo imperioso que a voz do nosso partido seja, cada vez, mais necessária nos fóruns de decisão».

Os dirigentes partidários, expressaram os «votos de Boas Festas, um Feliz Natal, e esperança num novo ano de maior desafogo para todos os portugueses».