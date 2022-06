Sessão solene dos 95 anos dos BV Famalicenses marcada para 26 de junho

Esta associação Juvenil, fundada em 2008, com sede em Arnoso Santa Eulália e tem por finalidade desenvolver a cooperação e solidariedade entre os seus associado, na base da realização de iniciativas relativas à problemática da juventude; promover o estudo, investigação e difusão de notícias relativas aos jovens, cooperando com todas as entidades públicas e privadas visando a integração social e o desenvolvimento de politicas adequadas à sua condição; desenvolver e promover ações de caráter cultural, recreativo, associativo à natureza social e desportiva; e desenvolver sinergias com outras associações e organismos estatais de forma a fomentar o intercâmbio.