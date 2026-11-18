Preocupadas com a situação atual de recolha seletiva de resíduos têxteis, 17 entidades representativas do setor têxtil (indústria, distribuição, recolha, reutilização, reciclagem e investigação), entre as quais a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal e o CITEVE, uniram-se num apelo ao Governo e às autoridades competentes na matéria para que sejam tomadas medidas.

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Estas entidades dizem que apesar da recolha seletiva de resíduos têxteis ser obrigatória desde janeiro de 2025, a capacidade para assegurar este serviço está a diminuir, «devido à deterioração das condições económicas dos operadores».

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Segundo o levantamento que estas entidades fizeram, 75 concelhos já registaram redução de recolha ou mesmo cessação da atividade; cerca de 1.065 contentores foram retirados; pelo menos 3.770 toneladas de têxteis poderão deixar de ser recolhidas em 2026, segundo um cálculo indicativo baseado nos dados comunicados pelos operadores.

Face a esta situação, estas entidades pretendem que o Governo dê orientações concretas às autarquias para assegurarem a continuidade da recolha; propõem a criação de mecanismos de apoio financeiro transitório aos municípios, que permitam suportar os custos deste serviço até à entrada do futuro sistema de Responsabilidade Alargada do Produtor (RAP).