Vem aí uma semana de sol e temperaturas elevadas para esta época do ano.

Segundo a atualização mais recente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Vila Nova de Famalicão deverá contar com máximas entre os 19 e os 28 graus.

O dia mais quente da semana será mesmo o de sexta-feira, onde a máxima se aproxima dos 30 graus.

Pode ver aqui a previsão ao detalhe