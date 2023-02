Símbolos da Jornada Mundial da Juventude já estão em Famalicão

O pré-aviso de greve dos trabalhadores da CP para o período do Carnaval, motivou o cancelamento da habitual parceria entre o Município de Famalicão e a operadora ferroviária. Por esta razão, a Câmara Municipal avançou com o reforço do número de circuitos de autocarros para aquela que é a noite mais longa. Para além das 12 linhas que sairão de várias freguesias, há um reforço paras as localidades de Nine, Jesufrei e Lousado. A autarquia mantém, também este ano, o reforço das saídas das vilas de Joane e Riba de Ave, com dois e três autocarros, respetivamente.

As viagens de regresso estão agendadas para as 02h00, 03h45 e 05h00, com saída do Parque 1.º de Maio, em frente à Escola Secundária D. Sancho I.

As viagens são gratuitas e para viajar basta aparecer nos locais de paragem, disponíveis para consulta em www.famalicao.pt.