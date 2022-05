Sindicato da polícia pede aumento de salários para motivar mais candidatos para a PSP

Depois de uma descida, registada na última semana, devido ao ajuste do ISP – Imposto sobre Produtos Petrolíferos, a próxima semana deve começar com uma atualização do preço dos combustíveis que vai, uma vez mais, prejudicar a carteira dos portugueses.

De acordo com a imprensa nacional, a subida deverá estar relacionada com o anúncio do boicote à importação de petróleo da Rússia.

Ainda não foi revelado de quanto será o aumento.