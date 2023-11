Sismo fez tremer a região esta terça-feira: Sentiu?

A partir desta sexta-feira, prosseguindo nos dias 3, 8 e 10 de dezembro, mais de meio milhar de famalicenses vão cantar a alegria do Natal, na iniciativa municipal Comunidades (en)Coro. Os concertos decorrem na Praça-Mercado, com canções alusivas à época, em resultado dos ensaios que começaram em outubro.

Os concertos das Comunidades [en]Coro têm entrada livre e arrancam esta sexta-feira, com as atuações da CSIF de Joane, Vermoim, Pousada de Saramagos e Mogege e da CSIF de Fradelos, Ribeirão e Vilarinho das Cambas, pelas 15h00 e as 16h00, respetivamente. No domingo, dia 3 de dezembro, sobe ao palco a CSIF de Bairro, Carreira e Bente, Delães, Ruivães e Novais, pelas 15h00, seguindo-se o coro da CSIF de Gondifelos, Cavalões, Outiz e Louro, às 16h00, e da CSIF de Arnoso Sta. Maria, Arnoso Sta. Eulália, Sezures, Lemenhe, Mouquim, Jesufrei e Nine, às 17h00.

Depois, a 8 de dezembro, ouvem-se as vozes dos cidadãos da CSIF de Lousado, Esmeriz e Cabeçudos e da CSIF de Cruz, Vale S. Cosme, Portela, Telhado, Vale S. Martinho e Requião, num concerto com início pelas 15h00, e logo depois, pelas 16h00, da CSIF de Landim, Avidos, Lagoa e Seide.

As atuações terminam a 10 de dezembro, pela voz dos coralistas da CSIF de Castelões, Oliveira S. Mateus, Oliveira Sta. Maria, Pedome e Riba de Ave, às 15h00, e da CSIF da Área Urbana, às 16h00.

Este projeto Comunidades [en]Coro é dinamizado, desde 2019, pelo Município de Vila Nova de Famalicão, através das Comissões Sociais Inter-Freguesias (CSIF) do concelho.