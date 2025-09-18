Sistema informático do SNS não está a funcionar: consultas e cirurgias em risco

No passado sábado, o auditório da Associação Teatro Construção, em Joane, recebeu a apresentação do programa eleitoral que o candidato da Iniciativa Liberal propõe para a vila. Plácido Dias teve a seu lado a líder nacional, Mariana Leitão, que se mostrou confiante no crescimento da Iniciativa Liberal nas próximas Autárquicas, numa alusão ao maior número de candidaturas face a 2021, bem como a força de cada uma dessas candidaturas.

Para Joane, Mariana Leitão manifestou a sua confiança na eleição de Plácido Dias como futuro presidente da junta, enquanto que Paulo Ricardo Lopes, líder concelhio do partido, garantiu que «nenhum dos vários candidatos do PS em Joane tem hipóteses de fazer melhor do que a nossa equipa, tão bem comandada pelo Plácido Dias».

Mariana Leitão também endossou palavras a Paulo Ricardo Lopes, candidato à presidência da Câmara. Descreveu-o como alguém «sem medo de afrontar as máquinas partidárias que dominam uma boa parte dos concelhos». Quanto a Miguel Fidalgo, disser ser «muito bom ver alguém tão novo e com tanta garra. Tenho a certeza que irá fazer vida difícil a qualquer adversário na Assembleia Municipal de Vila Nova de Famalicão».

Paulo Ricardo Lopes falou da importância de eleger um vereador Liberal em Famalicão, para garantir «uma câmara mais eficiente, controlar despesa e reduzir impostos, algo que só será executado com capacidade de condicionar e escrutinar a coligação “Gasta Mais Famalicão”» e não quer que a governação do município volte ao PS, «pois com os socialistas é certo que nada muda».