Smokey, o gato que desapareceu durante quatro meses e reapareceu… a 60km de casa

Durante quatro meses, o silêncio e a incerteza acompanharam uma família do Porto que nunca perdeu a esperança de voltar a ver o seu gato, o Smokey. O felino, desaparecido de casa, foi encontrado em Braga, a cerca de 60 quilómetros do local onde vivia, graças a uma corrente de solidariedade que ligou pessoas, associações e corações generosos.

O reencontro só foi possível porque uma senhora de Braga, ao encontrar o animal, não lhe ficou indiferente. Acolheu-o, cuidou dele e entrou em contacto com a associação Abandoned Pets que rapidamente fez a ponte com os donos. Foi assim que o Smokey, magro mas bem tratado, regressou finalmente a casa.

Durante os longos meses de procura, a família contou com a ajuda de voluntários e amantes dos animais que se mobilizaram para tentar localizar o gato desaparecido. “Tivemos a sorte de conhecer pessoas fantásticas, que de forma totalmente abnegada resgatam animais e cuidam deles. Pessoas de bom coração”, conta a dona de Smokey, emocionada com a rede de apoio que encontrou.

Mas nem todas as histórias que surgiram pelo caminho foram felizes. “Também ficámos a conhecer histórias tristes que me fazem duvidar da ‘humanidade humana’”, admite, num desabafo.

O reencontro com Smokey marca o fim de uma aventura longa e cheia de incertezas, mas também o triunfo da esperança e da empatia. “Sei que para muitas pessoas é estranho que um bichinho possa ser objeto de tanto afeto, mas também sei que outras compreenderão bem o que digo”, diz a dona.

Mulher apaixonou-se na internet por falso Zé Amaro: Deu-lhe mais de 250 mil euros

Um homem de 45 anos, que vivia em França, foi apanhado em flagrante esta quinta-feira no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. É suspeito de burla qualificada, branqueamento de capitais e associação criminosa.

Segundo a Polícia Judiciária, o homem enganou uma mulher de 64 anos e conseguiu tirar-lhe mais de 250 mil euros. Fingiu ser um artista famoso com quem a vítima pensava manter uma relação amorosa desde 2022.

O Jornal de Notícias conta que o burlão se fazia passar por Zé Amaro, conhecido como o “cowboy português”. O cantor disse ao jornal que não sabia de nada, mas ficou satisfeito com a ação da PJ.

O dinheiro foi entregue por transferência bancária, compra de cartões de criptomoedas e também em encontros pessoais. O homem foi detido quando tentava receber mais 25 mil euros e tinha consigo vários telemóveis e outros objetos usados no esquema.

O suspeito vai agora ser ouvido por um juiz para decidir que medidas de coação lhe serão aplicadas.

Pedro Arezes é o novo reitor da Universidade do Minho

O Conselho Geral da Universidade do Minho elegeu, esta sexta-feira, o professor catedrático Pedro Arezes, da Escola de Engenharia, como reitor para os próximos quatro anos.

Natural de Barcelos, é licenciado em Engenharia de Produção e doutorado em Engenharia de Produção e Sistemas pela Universidade do Minho, onde desenvolveu a sua carreira académica desde 1995. É professor catedrático no Departamento de Produção e Sistemas da Escola de Engenharia, sendo presidente desta Escola entre 2019 e 2025 e diretor nacional do Programa MIT Portugal durante quase uma década.
Pedro Arezes vai ser o 10.º reitor nos 51 anos da história da UMinho, após Carlos Lloyd Braga, Joaquim Barbosa Romero, Lúcio Craveiro da Silva, João de Deus Pinheiro, Sérgio Machado dos Santos, Licínio Chainho Pereira, António Guimarães Rodrigues, António M. Cunha e Rui Vieira de Castro.

Pedro Arezes e a sua equipa devem tomar posse a 3 de dezembro, às 11h00, no salão medieval do edifício da Reitoria, em Braga. Terá como vice-reitores João Cardoso Rosas (Cultura, Inclusão e Responsabilidade Social), Cristina Dias (Educação e Organização Académica), António Salgado (Investigação e Política Científica), Nuno Castro (Modernização Institucional). Juntam-se os pró-reitores Sandra Dias Fernandes (Cooperação Internacional), Raul Fangueiro (Inovação, Empreendedorismo e Transferência de Conhecimento), Carlos Videira (Participação Universitária e Ligação ao Território), Lígia Rodrigues (Pessoas, Planeamento e Qualidade) e Tiago Miranda (Sustentabilidade e Infraestruturas Físicas).

Jovem de Braga desaparece e deixa bilhete de despedida na sala de aula

As autoridades e familiares procuram um jovem que desapareceu esta quinta-feira à tarde, em Braga, depois de ter deixado um “bilhete de despedida” na sala de aula.

Segundo o pai, que lançou um apelo nas redes sociais, o filho foi visto pela última vez cerca das 16h20. A última localização do telemóvel indica a área entre a central de camionagem, o mercado municipal e a Praça Conde Agrolongo.

No momento do desaparecimento, o jovem usava um blusão preto tipo motard, calças de ganga, óculos e uma mochila escura.

O pai pede que qualquer informação que possa ajudar a encontrar o rapaz seja comunicada de imediato às autoridades.

Ex-jogador do FC Famalicão promove treino de futebol para amputados

Miguel Barbosa continua apostado na promoção do futebol para amputados em Portugal e, pela segunda semana consecutiva, promove um treino aberto, no Complexo Desportivo da Rodovia, em Braga. O treino decorre este sábado, a partir das 16 horas.

O jovem de 21, ex-jogador do FC Famalicão, pelo qual se sagrou campeão nacional júnior na época 2022/2023, foi colhido por um comboio, em fevereiro deste ano, e ficou sem uma perna.

Miguel, que no final de setembro passado foi recebido, no Centro de Treinos do FC Famalicão, jogou no clube durante quatro épocas.

Depois da tragédia que o atingiu, idealizou um projeto para desenvolver o futebol para amputados e a estratégia é voltar a fazer história no desporto nacional, tal como fez ao serviço da equipa sub-19 famalicense.

Já nasceram cerca de 5 mil bebés na região desde o início do ano

Nos primeiros nove meses do ano, nasceram 4 880 bebés em Braga, o quarto distrito do país com mais nascimentos, superado apenas por Lisboa, Porto e Setúbal.

A nível nacional o número de nascimentos tem vindo a aumentar, com 65 400 bebés até ao final de setembro, mais 2 173 em comparação com o período homólogo do ano anterior.

Os dados foram divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, referentes ao “teste do pezinho”, que aponta os meses de julho, setembro e janeiro como os que registaram um maior número de bebés a nascer.

Bombeiros famalicenses apoiaram combate a incêndio habitacional em Airão Santa Maria

Um incêndio deflagrou na noite deste sábado num anexo de uma habitação situada na Rua das Casas Novas, em Airão Santa Maria, Guimarães, acabando por atingir uma casa vizinha devoluta.

As chamas mobilizaram sete viaturas e 20 operacionais dos Bombeiros de Guimarães, que contaram com o apoio dos bombeiros famalicenses nas operações de combate.

Desta situação resultaram dois feridos: um homem de 49 anos e um jovem de 19.

O incêndio ficou dominado por volta da 1h50 da madrugada. No local estiveram elementos da GNR e da Polícia Municipal.