As praias de Vila do Conde e da Póvoa de Varzim registaram este sábado um número elevado de ocorrências, num dia marcado por várias situações de dificuldade no mar e pela necessidade de intervenção das equipas de salvamento.

Em Vila do Conde registaram-se a maioria dos salvamentos, com a situação mais grave a acontecer na Praia do Campismo, onde 6 pessoas foram resgatadas do mar. Todas as intervenções decorreram ao longo da tarde e mobilizaram nadadores-salvadores e meios de apoio da ANS Os Golfinhos.

Na Póvoa de Varzim foram registadas duas ocorrências: um salvamento no mar e uma situação que obrigou à prestação de assistência a uma banhista.

As equipas da ANS Os Golfinhos contaram com o apoio de motos e viaturas 4×4, bem como de meios do projeto SeaWatch.

Apesar do elevado número de intervenções, as situações de salvamento não obrigaram a evacuações hospitalares, tendo as vítimas sido avaliadas e consideradas estáveis.

Notícia atualizada, na sequência de um erro de contabilização de vítimas, com o número aproximado de pessoas assistidas e natureza das ocorrências