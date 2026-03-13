FC Famalicão

Sócios do FC Famalicão já podem pagar quotas por débito direto

Os sócios do FC Famalicão já podem optar pelo pagamento das quotas através de Débito Direto, uma solução que pretende tornar o processo mais prático e evitar esquecimentos.

Para aderir, os interessados devem dirigir-se ao Atendimento ao Associado, na Loja Oficial do clube, onde deverão preencher o formulário próprio e apresentar um comprovativo de IBAN.

Existe também a possibilidade de tratar do processo por e-mail, através do endereço socios@fcfamalicao.pt. Para isso, é necessário enviar o número de associado, o comprovativo de IBAN e o formulário devidamente preenchido, disponível na secção “Autorização de Débito”. Após a conclusão do processo, o sócio será informado pela mesma via.

De acordo com o clube, esta forma de pagamento não tem qualquer custo adicional e permite maior comodidade, evitando filas em dias de jogo. Caso existam quotas em atraso, estas serão cobradas no primeiro débito juntamente com a quota do mês em curso. Os débitos diretos deverão ser efetuados a partir do dia 10 de cada mês.

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Famalicão: Roméo Beney confiante num bom jogo em Guimarães (c/vídeo)

“Todos os jogadores estão preparados para este jogo. É um dérbi e temos que estar juntos, unidos e concentrados”. É desta forma que Roméo Beney encara a partida de sábado, em Guimarães, com o Vitória.

O extremo acredita que a equipa está preparada para fazer um bom jogo “que será bom para o Famalicão”.

Roméo, regressado de uma longa paragem devido a lesão, fala em “tempos difíceis”, mas agora “estou bem. Todos me ajudaram na recuperação e no regresso à competição”.

O jovem jogador de 21 anos diz, também, que a lesão não lhe permitiu mostrar o seu valor. “Tenho de ganhar a confiança perdida e regressar à forma que tinha na Suíça”. E termina as suas declarações com um agradecimento aos adeptos pelo apoio dado à equipa e sobre o clube não esconde os elogios a toda a estrutura. “O Famalicão é já um grande clube em Portugal”.

Confira as declarações de Roméo Beney no vídeo.

Famalicão: Rodrigo Pinheiro cumpre sonhos no Famalicão (vídeo)

Rodrigo Pinheiro, um jovem com 50 jogos ao serviço do FC Famalicão, recorda o trajeto que o trouxe a este número de partidas cumpridas em Vila do Conde , com o Rio Ave.

O defesa fez a estreia na I Liga ao serviço do emblema famalicense, clube que lhe abriu as portas da seleção sub-21.

Em declarações ao clube, Rodrigo diz que a marca dos 50 jogos “é um orgulho e que venham mais 50” e que o facto do Famalicão lhe ter aberto as portas da I Liga merece todo o seu agradecimento.

Em Famalicão “os meus sonhos começaram a realizar-se” e dá como ponto alto, até ao momento, o golo que marcou na abertura da presente época, ao Santa Clara.

O defesa diz estar a cumprir os seus sonhos e que a sua carreira está a ter a visibilidade que desejada. As oportunidades que o treinador tem dado e as boas exibições permitiram a chamada à seleção sub-21, mas não perde de vista uma chamada à seleção A.

Confira as declarações de Rodrigo Pinheiro no vídeo.

Famalicão: Ibrahima Ba entre os melhores jovens da I Liga

Depois de Carevic ser considerado o terceiro melhor guarda-redes da I Liga do mês de fevereiro, há mais um jogador do Famalicão na lista dos eleitos dos treinadores do principal campeonato nacional.

Trata-se de Ibrahima Ba. O defesa central foi reconhecido pelo excelente rendimento no mês de fevereiro e foi o terceiro mais votado na eleição referente ao melhor jovem, ao recolher 13,33% das preferências.

O central cumpriu a totalidade dos minutos dos quatro jogos realizados pelo Futebol Clube de Famalicão no mês passado. Ibrahima Ba é uma das revelações da presente temporada e um dos responsáveis por o Famalicão ser a quarta melhor defesa do campeonato.

Famalicão: Equipa sub-23 vence fora e é segunda na luta pelo título

Esta terça-feira, a contar para a jornada 9 da fase de apuramento de campeão da Liga Revelação, o FC Famalicão foi vencer, 2-1, a Matosinhos. A vitória sobre o Leixões foi consumada com um bis de Rudi Almeida, aos 6 e 58 minutos.

O conjunto famalicense está no segundo lugar, com 15 pontos. Na próxima jornada recebe o Sporting

Famalicão: Uma defesa à escala europeia

A equipa de Hugo Oliveira apresenta uma consistência defensiva só ao alcance de alguns (poucos) clubes europeus. O FC Famalicão não sofreu golos em 13 jogos, ao cabo de 25 jornadas da I Liga. Um registo semelhante às épocas 2024/25 e 1992/93, que se constituem como os melhores registos defensivos do clube no principal campeonato nacional.

Esta solidez defensiva na I Liga ganha maior dimensão se analisados os cinco principais campeonatos do futebol europeu. Se em Portugal, o Famalicão é apenas superado pelo Porto (17 jogos sem sofrer golos) e está em igualdade com o Sporting, nas big five há poucos registos semelhantes.

Por exemplo, na Serie A (Itália): Inter – 15 jogos sem sofrer golos; AC Milan – 13 jogos sem sofrer golos; Como – 13 jogos sem sofrer golos. Premier League, Arsenal – 14 jogos sem sofrer golos; Ligue 1 (França), PSG – 13 jogos sem sofrer golos

Famalicão: Já estão à venda os bilhetes para a deslocação a Guimarães

Na tarde do próximo sábado, às 15h30, o FC Famalicão joga em Guimarães. A partida da 26.ª jornada da I Liga é com o Vitória SC, no Estádio D. Afonso Henriques.

O FC Famalicão já tem à venda os bilhetes, a 10 euros (venda até às 12 horas de sábado); se pretender transporte são 15 euros na totalidade (marcação até às 19 horas desta quinta-feira).

Este dérbi minhoto junta o 9.º da classificação, com 32 pontos (Vitória) e o 5.º, FC Famalicão, com 39 pontos.