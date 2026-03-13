Sócios do FC Famalicão já podem pagar quotas por débito direto

Os sócios do FC Famalicão já podem optar pelo pagamento das quotas através de Débito Direto, uma solução que pretende tornar o processo mais prático e evitar esquecimentos.

Para aderir, os interessados devem dirigir-se ao Atendimento ao Associado, na Loja Oficial do clube, onde deverão preencher o formulário próprio e apresentar um comprovativo de IBAN.

Existe também a possibilidade de tratar do processo por e-mail, através do endereço socios@fcfamalicao.pt. Para isso, é necessário enviar o número de associado, o comprovativo de IBAN e o formulário devidamente preenchido, disponível na secção “Autorização de Débito”. Após a conclusão do processo, o sócio será informado pela mesma via.

De acordo com o clube, esta forma de pagamento não tem qualquer custo adicional e permite maior comodidade, evitando filas em dias de jogo. Caso existam quotas em atraso, estas serão cobradas no primeiro débito juntamente com a quota do mês em curso. Os débitos diretos deverão ser efetuados a partir do dia 10 de cada mês.