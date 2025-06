Sol, calor… e Famalicão Beer Fest na próxima semana

O Famalicão Beer Fest está de volta já esta quinta-feira, 3 de julho, e prolonga-se até domingo, dia 6, na Praça Mouzinho de Albuquerque, em Vila Nova de Famalicão. A 6.ª edição do evento volta a reunir mais de 120 variedades de cerveja artesanal, street food e música ao vivo, com entrada gratuita.

Com as previsões meteorológicas a apontarem para dias de sol e temperaturas a rondar os 30 graus, estão reunidas as condições ideais para quatro dias de convívio ao ar livre, no coração da cidade.

O evento, também conhecido como Dona Maria Beer Fest, é organizado pelo Círculo de Cultura Famalicense e promete animar os fins de tarde e noites famalicenses com DJ sets, sunsets e outras surpresas.

Mais informações em beerfest.pt e nas redes sociais do festival.