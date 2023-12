Solidariedade em duas rodas: Clube Motard Escorpiões percorre concelho e oferece bolo rei e vinho do Porto a quem trabalha no natal

Hoje é dia de Famalicão Porto de Encontro, iniciativa promovida pela ACIF ao final de tarde deste domingo, dia 24 de dezembro. Em troca de uma rabanada, as pessoas têm direito a um cálice de vinho do porto para brindar. Os brindes fazem-se nos bares, restaurantes e na rua, com amigos, familiares e desconhecidos.

Espera-se que a maior concentração de pessoas aconteça a Praça D.Maria II que, por estes dias, ganha nova denominação e passa a chamar-se Praça Porto de Encontro.

A ACIF associa ao evento a vertente Porto Seguro, apelando ao consumo de álcool com moderação, e que conta com a parceria dos BV Famalicão, BV Famalicenses, Polícia Municipal, PSP e GNR.