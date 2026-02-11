Solidariedade: Famalicense organiza recolha de bens para animais das zonas mais afetadas pelo mau tempo

O famalicense Paulo Lopes vai deslocar-se, no próximo fim de semana, às zonas mais afetadas pelo mau tempo na região Centro do país, com o objetivo de prestar apoio aos animais atingidos pelo mau tempo.

Através das redes sociais, Paulo Lopes lançou um apelo à solidariedade da comunidade, sublinhando que “todas as vidas contam” e que este é o momento de fazer a diferença. A iniciativa pretende recolher bens essenciais para cães e gatos que ficaram em situação de maior vulnerabilidade.

Entre os donativos mais necessários estão patê, ração júnior e ração para adulto, bem como mantas e comedouros.

Os contributos podem ser entregues até sexta-feira, 13 de fevereiro, na Rua Alberto Sampaio, edifício Vilalta n.º 127 – loja 1 (Marbel – Florista), em Calendário, Vila Nova de Famalicão, entre as 9h e as 21h.

Os interessados podem ainda obter mais informações ou articular a entrega através dos contactos 969371169, 919268119 e 915070333.