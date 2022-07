Solidariedade: Sérgio Conceição e jogadores do Benfica juntam-se a famalicense para ajudar a Nono

O famalicense Tiago Velho foi o protagonista de mais uma campanha de solidariedade que envolveu várias figuras do universo do futebol.

Tiago foi o responsável por “Nono” ter melhorado a sua qualidade de vida com a aquisição de uma cadeira adaptada. A criança, de Santo Tirso, viu ser-lhe diagnosticada aos seis meses de vida uma microcefalia, sendo que não fala e não anda.

Depois de ter tomado conhecido da situação, o famalicense conseguiu chegar à fala com aqueles que se tornaram os padrinhos da causa, o treinador do Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição; André Almeida, Gil Dias, Rafa e Diogo Gonçalves, do Benfica; e ainda Diogo Dalot do Manchester United.

Estas figuras do futebol nacional e internacional, sensibilizados a situação da pequena “Nono”, não hesitaram e comprometeram-se a pagar a cadeira que entretanto já foi entregue.

O equipamento oferecido ronda os 4 mil euros.