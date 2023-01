Sporting elimina AVC da Taça de Portugal

Disputa-se esta sexta-feira e sábado mais uma jornada dos campeonatos promovidos pela AFSA. Na 1.ª divisão joga-se a décima primeira jornada: Pedome-Acura, Cajada-Outeirense, Castelões-Requionenses, S. Martinho-Esmeriz (todos às 16 horas); Adepo-Grac (18h30) e Aderm-Mal (19 horas).

Na classificação, Pedome, Outeirense e Cajada ocupam os primeiros lugares, com 27, 22 e 20 pontos respetivamente.

Na 2.ª divisão, joga-se a quinta jornada: Adespo-Riba d´Ave (15h), Novais-Flor do Monte (16h), Jasp-Louredo (16h), Barrimau-Landim (16h) e Covense-Adere (18h30).

Na classificação, o Barrimau soma 12 pontos, tendo atrás de si o Covense, com 9, e o Louredo, com 6 pontos.

Os veteranos jogam na noite desta sexta-feira. A nona jornada contempla os seguintes encontros: Pedome-S. Mateus (20h30), Grac-Cajada (20h30), Acura-Bairrense (21h) e Oliveirense-Covense (21h).

O Covense está na frente da classificação, com 21 pontos, seguido do Pedome, com 18, e do S. Mateus, com 15 pontos.