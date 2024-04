Sporting multado em 2 mil euros por “comportamento incorreto do público” em Famalicão

A equipa treinada por Duarte Nuno, líder da pró nacional da AF Braga, depois de jogar, na noite desta quarta-feira, os 10 minutos em falta da partida com o Forjães, consumando a vitória, por 1-3, defende o primeiro lugar na tarde do próximo sábado, às 16 horas, na deslocação ao Amares, último com 4 pontos. Os joanenses somam 59 pontos em 28 jornadas, com o Maria da Fonte a um ponto de distância.

Na jornada deste fim de semana, também no sábado e à mesma hora, a Oliveirense (3.ª, 52 pontos) joga em casa do Santa Maria (5.º, 49 pontos). No domingo, a AD Ninense (11.º, 37 pontos) recebe o Ponte (8.º, 40 pontos). O Bairro (penúltimo, 24 pontos) visita o Prado (4.º, 51 pontos).

Na divisão de honra, série B, joga-se a jornada 26, com o S. Cosme (12.º, 30 pontos) a receber, no domingo, às 16 horas, o Porto d´Ave (10.º, 33 pontos).

Na 1.ª divisão, série D, o líder Lousado (47 pontos) recebe, no domingo, a ADJ Mouquim, última, com 7 pontos. A jornada 23 reparte-se entre sexta e domingo, com os seguintes encontros: Sequeirense-Calendário, Fradelos-S. Cláudio, Gondifelos-Ruivanense, Guisande-Delães e Louro-Operário.

Foto GD Joane