“Sr Limpinho” junta-se a Toy na Queima do Galheiro da Quinta/Sapugal em Fradelos

Nos dezasseis avos de final da Taça de Portugal, o FAC venceu, este sábado, a Juventude Salesiana e marca encontro, com o Sporting, nos oitavos de final da competição, partida agendada para o dia 12 de março, em Famalicão.

No jogo de sábado, disputado no pavilhão municipal entre duas formações da 2.ª divisão, o Famalicense fez valer os seus predicados e levou a melhor, 4-2, sobre o seu o adversário que compete na série sul.

O campeonato regressa a 26 de fevereiro, com o FAC a receber o HC Maia. Também o Riba d´Ave/Sifamir joga em casa, tendo como opositor a formação B da Sanjoanense. As duas equipas famalicenses estão no topo da classificação, série Norte. Os ribadavenses lideram, com 42 pontos, e o FAC é segundo, com 34 pontos, mas menos dois jogos.