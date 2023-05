SSC/FC Famalicão vence na jornada inaugural do título nacional de futsal

No passado fim de semana, a paróquia de Calendário esteve em festa com as cerimónias em honra de Nossa Senhora dos Remédios e Almas, promovidas pela Confraria com o mesmo nome, com Mesa nos lugares de Cal de Cima e Outeiro.

Do programa, na noite de sábado, no Largo do Outeiro, ouviu-se o cântico a Nossa Senhora de Fátima, por Joana Lopes, a que se seguiu a recitação do terço e a procissão de velas, acompanhada pelo CNE-291 até ao salão paroquial; no final, o concerto da Banda Myllenium e, para encerramento, a sessão de fogo de artifício.

No domingo, em vários momentos, a Banda de Música de Famalicão animou a festividade; no salão paroquial a missa de festa foi às 11 horas, solenizada pelo Trio Mezzo; às 16h30, recitação do terço, seguida da majestosa procissão, em honra de Nossa Senhora dos Remédios (foto), também com os andores de São Julião, Santa Teresinha, São Bento, Santa Catarina, São José e Nossa Senhora de Fátima, para além de muitas figuras alegóricas, acompanhada pela Fanfarra do CNE-291 e Banda de Música de Famalicão. A confraria organizadora e a convidada, Confraria de Nossa Senhora da Conceição. Do clero integraram a procissão, presidida pelo Arcipreste de V. N. de Famalicão, Pe. Francisco Carreira; o Pe. Adelino Costa, Pe. Jorge Ferreira e o Diácono Rafael. Ivo Renato Faria, Chefe Nacional do Escutismo Católico Português; o vereador Augusto Lima, em representação do presidente do Município de Famalicão; Estela Veloso, presidente da União de Freguesias de Famalicão e Calendário; os deputados da Assembleia da República, Jorge Paulo Oliveira e Eduardo Oliveira, também acompanharam a procissão. Os juízes da festa foram os jovens Luciana Macedo e Rafael Ribeiro.

Sorteio dos prémios

Antes do encerramento festa foi realizado o sorteio das rifas, com o seguinte resultado: primeiro prémio – 6881, um touro; segundo prémio – 6006, um jantar para duas pessoas no ME.AT; terceiro prémio – 2406, um telemóvel. ManSanches