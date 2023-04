Sub-19 do Famalicão derrotados pelo Braga

Na nona jornada da fase de apuramento de campeão nacional sub-19, o FC Famalicão perdeu, este domingo, com o Braga, por 2-1.

Na Academia, os famalicenses adiantaram-se no marcador, com um belo golo de Rudi Almeida, mas os bracarenses conseguiram igualar, pouco depois da meia hora. Até ao intervalo, registo para a expulsão do treinador Vítor Barros.

Na segunda metade, o Braga conseguiu o segundo golo aos 60 minutos, vantagem que se manteve até ao final, com o Famalicão a desperdiçar, nos últimos minutos, uma boa oportunidade para empatar.

O Famalicão continua com 16 pontos, tal como o líder Benfica, que tem menos um jogo.

Na próxima jornada, os famalicenses jogam com o Porto, terceiro da classificação.