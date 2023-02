Sub-19 do Famalicão vencem Porto e lideram classificação

Famalicão: Colombatto lesiona-se com gravidade no braço

Por volta do minuto 20 do jogo entre o Famalicão e o Portimonense, disputado na noite desta sexta-feira, Santiago Colombatto, numa disputa de bola, apoiou a mão no relvado para amparar a queda, mas o seu braço torceu. O jogador teve que ser substituído e pode estar em causa uma fratura do braço direito. A confirmar-se, o jogador não será alternativa para os próximos jogos.

No final do encontro, que o Famalicão venceu, 1-0, o treinador João Pedro Sousa disse que a lesão “pode ser grave. Espero que não, mas infelizmente parece que o vamos perder por algum tempo”.