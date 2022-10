Sunglow Solário & Bem-Estar ajuda o corpo e a mente

Famalicão: Empresários do Japão, China e Coreia do Sul procuram oportunidades de negócio

Cerca de 40 empresários da China, Coreia do Sul e Japão estiveram, esta semana, em Vila Nova de Famalicão, procurando oportunidades de negócio e conhecer empresas com as quais possam estabelecer parcerias comerciais.

A visita, que decorreu no âmbito projeto Next Challenge Asia, do programa Portugal Premium Experience, promovido pelo município e pela Associação Empresarial de Portugal, visou mostrar o potencial dos produtos portugueses das fileiras do agroalimentar e dos materiais de construção e infraestruturas, promovendo-os nos mercados asiáticos.

Com passagem pela Vieira de Castro, Casal de Ventozela, Primor, ICM, Campicarn, Lourofood, A Cimenteira do Louro, Adega Casa da Torre, Senrasdairy e Yogan, os visitantes participaram, ainda, em mostras de produtos, sessões de networking e missões inversas, acompanhando também o 4º Fórum Económico de Famalicão.

A diversificação de mercados «é fundamental para o aumento da competitividade das nossas empresas, principalmente num momento tão sensível para a economia mundial», regista o vereador Augusto Lima. O titular municipal da Economia salienta, ainda, que este projeto, destinado a micro, pequenas e médias empresas, «tem o objetivo de orientar as que exportam ou pretendam iniciar a sua expansão para os exigentes mercados japonês, sul-coreano e chinês. É uma excelente porta de entrada para um mercado imenso de oportunidades».

No âmbito da atividade Portugal Premium Experience estão, ainda, previstas mais quatro ações, uma em Portugal e outras três nos mercados do Japão, Coreia do Sul e China, levando representantes de empresas portuguesas a participar nos eventos organizados nesses países.