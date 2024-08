Superlua azul ilumina o céu esta segunda-feira

Amarcultura representa Famalicão na Romaria de Nossa Senhora d’Agonia em Viana do Castelo

A Associação Amarcultura, de Calendário, Vila Nova de Famalicão, marcou presença mais uma vez no Cortejo Histórico e Etnográfico da Romaria de Nossa Senhora d’Agonia, em Viana do Castelo. Esta participação, a 13ª consecutiva, reforça a longa tradição da associação famalicense neste evento cultural de grande relevância.

O cortejo deste ano teve como tema central a flor, destacada nos trajes e na cerâmica minhota. A Amarcultura, único grupo não vianense a integrar a componente histórica do desfile, apresentou um quadro barroco intitulado “A Flor e o Barroco”. O grupo recriou uma cena da aristocracia vianense do século XVIII, complementada por um baile ao estilo da época, que encantou o público ao longo do percurso.

A coreografia, aplaudida pelo público, foi concebida por Marta Soares, diretora da Academia de Dança de Vila Nova de Famalicão, a quem a Amarcultura expressou o seu agradecimento público. A comitiva incluiu 32 elementos, representando diferentes figuras aristocráticas e um grupo de dança.

Além disso, a Amarcultura contou com a colaboração dos grupos famalicenses São Tiago de Gavião e Grutaca, num esforço conjunto para enriquecer a representação de Vila Nova de Famalicão na maior romaria do país. O cortejo, que reuniu cerca de 4 mil figurantes e 34 carros alegóricos, voltou a ser um dos momentos altos das celebrações em Viana do Castelo.