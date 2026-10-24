Os supermercados portugueses já têm à venda copos com gelo pronto a usar, a 99 cêntimos por unidade.

A oferta está a chegar às prateleiras através de várias marcas. Cada copo contém cerca de 125 gramas de gelo, o equivalente a quatro a cinco cubos, e permite arrefecer bebidas sem necessidade de preparar gelo em casa.

No entanto, pelo mesmo preço, é possível comprar sacos com dois quilos de gelo nas mesmas superfícies comerciais, uma diferença significativa na quantidade disponível por menos de um euro.