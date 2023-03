Suspeito de incendiar ecoponto é identificado pela polícia em Guimarães

O funcionário do Centro de Recolha Oficial Animal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Lopes, foi homenageado num jantar surpresa realizado no restaurante Eugénios, este sábado à noite. A iniciativa contou com a presença de amigos, familiares e representantes de diversas entidades, incluindo autoridades de segurança e socorro.

Paulo Lopes é reconhecido por muitos como um verdadeiro anjo da guarda dos animais, graças ao espírito de missão, sacrifício e altruísmo que demonstra pela causa dos amigos de quatro patas (e não só).

No Centro de Recolha Oficial Animal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Lopes é responsável por garantir o bem-estar dos animais que são acolhidos, muitos deles em situações de abandono e maus tratos. Graças à sua dedicação e amor por estes amigos indefesos, tem conseguido melhorar significativamente as condições do centro e contribuir para a sensibilização da sociedade em relação aos direitos dos animais.

Ao receber a homenagem, Paulo Lopes afirmou sentir-se honrado e grato pelo reconhecimento, mas destacou que o verdadeiro prémio é ver os animais que salva recuperarem e encontrarem um porto seguro.