Taça da Liga: F.C.Famalicão empata em casa com o Académico de Viseu (1 – 1)

A Associação Teatro Construção organiza, a 17 de dezembro, o Torneio de Natal de Minibasquete, enquadrado no Projeto de Desenvolvimento do Basquetebol no primeiro Ciclo do Ensino Básico no Centro Escolar de Joane. Este torneio, que resulta de uma parceria entre a ATC, a Associação de Pais e o Agrupamento de Escola Padre Benjamim Salgado, decorre entre as 09H00 e as 12H00, no Pavilhão Municipal de Vermoim.

Com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, o torneio é exclusivo para as crianças do primeiro ao quarto anos que frequentam o Centro Escolar da vila joanense. A participação é gratuita e cada criança terá direito a um lanche e a uma medalha de participação. A inscrição deve ser feita através do preenchimento de uma ficha de inscrição a entregar posteriormente na escola.