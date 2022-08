Taça de Portugal conquistada pelo Desp. Aves em 2018 está a ser leiloada

As profissões de médicos e cientistas são aquelas em que a grande maioria da população mais confia. Do outro lado da tabela estão os governantes e os políticos, respetivamente. Numa sondagem do Instituto Ipsos, e de acordo com o relatório divulgado, os homens e mulheres ligados à política são os menos credíveis.

Atendendo aos números divulgados, médicos e cientistas estão muito bem cotados, com uma preferência em termos de confiança de 59% e 57%, sendo que governantes e políticos surgem na ‘cauda’, com 16% e 12%.

É na Espanha que os médicos têm o índice de maior confiança, com um total de 71%, ao passo que, nos países onde o estudo foi desenvolvido, os polacos têm mais reservas quanto aos clínicos, com apenas 39%.

No que diz respeito então aos políticos, os indianos são os que mais aprovam esta profissão, com um total de 28%, ao passo que Japão, Polónia, Chile, Hungria e Perú foram aqueles que mais torceram o nariz a esta profissão, com 7%.

Este estudo, registe-se, foi realizado em 28 países, concretamente na Argentina, Austrália, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Colômbia, Dinamarca, França, Alemanha, Grã-Bretanha, Hungria, Índia, Itália, Japão, Malásia, México, Holanda, Peru, Polônia, Arábia Saudita, África do SUl, Coreia do Sul, Espanha, Suécia, Turquia e Estados Unidos.