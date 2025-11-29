Taça de Portugal: Famalicão já tem dia e hora para ir ao Dragão

Da visita a Moreira de Cónegos o Famalicão apenas trouxe um ponto, sendo que a justiça do jogo poderia dar mais dois. Os jogadores de Hugo Oliveira desenharam sempre os melhores momentos, desperdiçaram oportunidades e, em larga maioria, dominaram o encontro. O Moreirense também teve os seus momentos, só exibidos na segunda parte.

Um forte coletivo, pejado de grande qualidade técnica individual, permitiu ao FC Famalicão jogar e controlar os primeiros 45 minutos. Também o fez na segunda, mas aqui não tão constante.

Na primeira parte houve apenas um golo, por Zabiri, mas a equipa de Hugo Oliveira podia ter ido para o intervalo com uma vantagem mais alargada.

O golo nasceu de um centro perfeito de Gil Dias, da direita do ataque famalicense, que encontra o campeão do mundo sub-20, entre os defesas centrais, a cabecear com sucesso aos 21 minutos. Nove minutos depois, após um excelente passe de Justin de Haas, a partir do meio campo defensivo, Zabiri isola-se e desfere um remate colocado que obriga o guarda redes contrário a uma boa defesa para canto.

Era o Famalicão bem mais perto do segundo golo do que a equipa da casa do empate. Porém, aos 37 minutos, um remate de Dinis desvia num famalicense e quase trai Carevic que, junto à barra, manda a bola para fora. Antes do intervalo, Carevic estava no caminho da bola, após cabeceamento de Schettine.

Na entrada da segunda parte, o Famalicão facilita no lado esquerdo da defesa e dali nasce o centro que dá o golo do empate do Moreirense, marcado por Schettine. A resposta famalicense veio dos pés de Gustavo Sá, aos 52 minutos, mas o remate, em jeito, encontra no caminho para a baliza um defesa adversário. Dois minutos depois, novamente Zabiri a “cheirar” o golo num cabeceamento perigoso, após centro de Pedro Bondo.

E o segundo golo veio aos 56 minutos, por Gustavo Sá. Foi na sequência de um livre da esquerda, com o médio criativo a colocar a bola, por uma nesga, no fundo da baliza. A nova vantagem famalicense mostrava que o empate antes alcançado pela equipa da casa foi um acaso e não resultado de um crescimento efetivo. Até porque o Famalicão continuou senhor do jogo e sempre a prometer alargar a vantagem.

Foi de livre, aos 64 minutos, que o Moreirense volta a criar perigo, sanado por Carevic. A resposta veio novamente de Zabiri que, em esforço, quase fez o terceiro golo valendo a intervenção de André Ferreira.

Nesta altura vivia-se uma fase de parada e resposta que chegou aos 75 minutos num remate perigoso de Vasco Sousa que Carevic desvia para o alívio final de um companheiro. A ameaça moreirense consumou -se no empate, aos 79 minutos, por Dinis Pinto.

O Famalicão volta a crescer e a ameaçar a equipa da casa que, aos 87 minutos, fica reduzida a 10 jogadores, com a saída de Maracás com o segundo amarelo. No entanto, até final nada mais houve de relevo.

Cumpridas 12 jornadas, o FC Famalicão soma 20 pontos e continua sem perder fora de portas. Na próxima jornada, recebe o Braga.