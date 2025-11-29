Concelho, Sociedade

Taça de Portugal: Famalicão já tem dia e hora para ir ao Dragão

Já está confirmado: o FC Famalicão joga no Estádio do Dragão no dia 18 de dezembro, às 20h45, frente ao FC Porto, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal. A partida terá transmissão na Cidade Hoje, RTP e SportTV.

Os oitavos arrancam a 17 de dezembro e fecham a 23, com várias equipas da Liga a entrar em ação. Para o Famalicão, será um dos duelos mais aguardados desta eliminatória.

Famalicão empata (2-2) em casa do Moreirense

Da visita a Moreira de Cónegos o Famalicão apenas trouxe um ponto, sendo que a justiça do jogo poderia dar mais dois. Os jogadores de Hugo Oliveira desenharam sempre os melhores momentos, desperdiçaram oportunidades e, em larga maioria, dominaram o encontro. O Moreirense também teve os seus momentos, só exibidos na segunda parte.

Um forte coletivo, pejado de grande qualidade técnica individual, permitiu ao FC Famalicão jogar e controlar os primeiros 45 minutos. Também o fez na segunda, mas aqui não tão constante.

Na primeira parte houve apenas um golo, por Zabiri, mas a equipa de Hugo Oliveira podia ter ido para o intervalo com uma vantagem mais alargada.

O golo nasceu de um centro perfeito de Gil Dias, da direita do ataque famalicense, que encontra o campeão do mundo sub-20, entre os defesas centrais, a cabecear com sucesso aos 21 minutos. Nove minutos depois, após um excelente passe de Justin de Haas, a partir do meio campo defensivo, Zabiri isola-se e desfere um remate colocado que obriga o guarda redes contrário a uma boa defesa para canto.

Era o Famalicão bem mais perto do segundo golo do que a equipa da casa do empate. Porém, aos 37 minutos, um remate de Dinis desvia num famalicense e quase trai Carevic que, junto à barra, manda a bola para fora. Antes do intervalo, Carevic estava no caminho da bola, após cabeceamento de Schettine.

Na entrada da segunda parte, o Famalicão facilita no lado esquerdo da defesa e dali nasce o centro que dá o golo do empate do Moreirense, marcado por Schettine. A resposta famalicense veio dos pés de Gustavo Sá, aos 52 minutos, mas o remate, em jeito, encontra no caminho para a baliza um defesa adversário. Dois minutos depois, novamente Zabiri a “cheirar” o golo num cabeceamento perigoso, após centro de Pedro Bondo.

E o segundo golo veio aos 56 minutos, por Gustavo Sá. Foi na sequência de um livre da esquerda, com o médio criativo a colocar a bola, por uma nesga, no fundo da baliza. A nova vantagem famalicense mostrava que o empate antes alcançado pela equipa da casa foi um acaso e não resultado de um crescimento efetivo. Até porque o Famalicão continuou senhor do jogo e sempre a prometer alargar a vantagem.

Foi de livre, aos 64 minutos, que o Moreirense volta a criar perigo, sanado por Carevic. A resposta veio novamente de Zabiri que, em esforço, quase fez o terceiro golo valendo a intervenção de André Ferreira.

Nesta altura vivia-se uma fase de parada e resposta que chegou aos 75 minutos num remate perigoso de Vasco Sousa que Carevic desvia para o alívio final de um companheiro. A ameaça moreirense consumou -se no empate, aos 79 minutos, por Dinis Pinto.

O Famalicão volta a crescer e a ameaçar a equipa da casa que, aos 87 minutos, fica reduzida a 10 jogadores, com a saída de Maracás com o segundo amarelo. No entanto, até final nada mais houve de relevo.

Cumpridas 12 jornadas, o FC Famalicão soma 20 pontos e continua sem perder fora de portas. Na próxima jornada, recebe o Braga.

Vigilante de Famalicão condenado por violência doméstica: Quase três anos de prisão (pena suspensa)

Um vigilante de Famalicão foi condenado a dois anos e dez meses de prisão, com pena suspensa, por agredir a companheira em Braga, avança o jornal O Minho. A suspensão da pena depende do cumprimento de regras, incluindo proibição de contacto e de aproximação à vítima, e participação em programas de prevenção de violência doméstica.

Entre junho de 2022 e março de 2023, o arguido passou a agredir física e psicologicamente a mulher, provocando-lhe medo, ataques de pânico e necessidade de acompanhamento hospitalar e psicológico.

O tribunal destaca que o arguido não mostrou arrependimento e que a violência doméstica é uma realidade preocupante, que exige prevenção. A vítima receberá uma indemnização de dois mil euros.

Barcelos: Homem de 40 anos arguido por transportar roupa contrafeita

Um homem de 40 anos foi constituído arguido por contrafação no dia 27 de novembro, na sequência de uma ação de fiscalização rodoviária realizada pelo Posto Territorial de Barcelos da GNR.

Durante a operação, os militares detetaram que o suspeito transportava 360 peças de vestuário contrafeito no interior do veículo, todas ostentando logótipos de marcas conceituadas. O material apreendido foi imediatamente retirado de circulação pelas autoridades.

Segundo a GNR, os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Barcelos, que dará seguimento ao processo.

Combustíveis descem mas não tanto: Governo subiu imposto esta sexta-feira

Os preços da gasolina e do gasóleo vão continuar a cair, mas menos do que esperado. Esta sexta-feira, o ISP subiu 1,6 cêntimos por litro na gasolina e 2,4 cêntimos no gasóleo, descongelando o desconto que estava em vigor desde 2022.

O Governo justifica a medida como uma “reversão gradual” das taxas temporárias, seguindo recomendações da Comissão Europeia. A queda que se esperava, como os 3,5 cêntimos por litro previstos pelo ACP, já não se verifica.

Prepare a carteira: Guerra na Ucrânia faz subir preço do bacalhau

O presidente da Associação dos Armadores das Pescas Industriais garante que o bacalhau não vai faltar nesta época natalícia, apesar da forte subida de preços provocada pela guerra na Ucrânia.

Pedro Silva admite que poderá ser necessário optar por tamanhos mais pequenos e comprar menos quantidade, já que os preços estão “exorbitantes”. A Rússia, principal fornecedora de bacalhau para a União Europeia e para Portugal, viu os seus navios impedidos de entrar em portos noruegueses, o que reduziu a oferta.

Os portugueses consomem cerca de 60 mil toneladas por ano, mas pescam apenas um décimo desse valor. As sanções europeias à Rússia têm feito subir o custo do “fiel amigo”, especialmente no comércio tradicional. Ainda assim, o setor assegura que haverá bacalhau para responder à procura, sobretudo numa época que representa quase 30% das vendas anuais.

Gripe: Adesão à vacina cresce em todos os grupos de risco

Quase 75% das pessoas com mais de 80 anos já receberam a vacina da gripe, segundo a nova vaga do vacinómetro. A vacinação também subiu entre os doentes crónicos (70,7%) e os profissionais de saúde, que passaram de 32,8% para 41,5%.

Nuno Jacinto, presidente da APMGF, destaca que o aumento entre profissionais é “um bom sinal”, influenciado pelo alerta europeu para acelerar a vacinação e pela redução da chamada “fadiga vacinal”.

A vacina de dose elevada já chegou a 80,3% dos maiores de 85 anos, apesar de muitos desconhecerem esta opção. Entre os 65+, a taxa é de 64,9%.

Metade das grávidas já se vacinou, quase sempre por recomendação médica. Nos 60-64 anos, 42,4% aderiram à vacina, muitos por iniciativa própria.

Mais de metade dos vacinados optou pela coadministração com a vacina da Covid-19.