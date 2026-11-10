A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) enviou, esta tarde, uma mensagem de alerta por SMS à população, devido ao agravamento das condições meteorológicas provocadas pela depressão Charles.

Na mensagem, as autoridades alertam para a previsão de «chuva persistente e rajadas até 140 km/h» durante esta quarta-feira, deixando um apelo à população: «Acautele a sua segurança».

O aviso surge numa altura em que são esperados fenómenos meteorológicos adversos em várias regiões do país, levando as autoridades a recomendar cuidados redobrados e a evitar deslocações desnecessárias.