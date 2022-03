Teatro da Didascália tem novo espetáculo que será exibido em Guimarães

O Teatro da Didascália, cooperativa cultural sediada em Joane, concelho de VN Famalicão, estreia, no dia 10, o novo espetáculo, denominado Soundcheck. Previsto para o Black Box do CIAJG de Guimarães, com récitas de 10 a 12 de março, às quintas e sextas-feiras, das 10h30 às 15 horas, e sábado, às 16 horas. Nos dias 10 e 11 é exclusivo para escolas.

Soundcheck é dirigido ao público mais jovem e centra-se na música, nomeadamente o rock and rol; desde os californianos The Beach Boys, que seguravam as “guitarras como se fossem pranchas de surf”, aos ingleses The Who, que destruíam “instrumentos em pleno concerto”, passando pelos Sex Pistols, que reivindicavam “justiça social nas suas canções”, ou Kurt Cobain, que “purgava a sua relação instável com a família”. Todas estas diversidades de estilos e reivindicações manifestavam-se através do rock.

Neste espetáculo da Didascália, o género musical é, assim, uma «espécie de tubo de ensaio, onde, ao longo de todo o século XX até à atualidade, se experimentaram novas formas de liberdade».

O espetáculo Soundcheck tem encenação, dramaturgia e interpretação de Bruno Martins e composição musical e interpretação do guitarrista Pedro (Peixe) Cardoso e da baterista Susie Filipe. Os bilhetes têm um custo de dois euros.

Além do espetáculo, conta com a oficina “Um, dois…som! Experiência”, que tem como objetivo “escutar” o universo sonoro dos adolescentes, promovendo a partilha de referências musicais. O projeto de mediação, desenvolvido junto dos alunos da Escola Básica Egas Moniz, em Guimarães, vai “manifestar-se” sob a forma de um tema musical que se vai fazer ouvir numas das récitas do espetáculo.