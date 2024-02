Teatro gratuito para todas as idades na Trofa

O Festival de Teatro da Trofa está de regresso de 9 a 20 de março, em vários locais do concelho, com acesso gratuito, mas com obrigatoriedade de levantar bilhetes, na Casa da Cultura, na Câmara Municipal, no Polo do Coronado e junto dos grupos de teatro do concelho.

Estão programadas cinco sessões, com a participação dos grupos de teatro trofenses – Alva – Associação Artes, Palco e do GTAC – Grupo de Teatro Amador do Coronado. E, ainda, com a participação das companhias de Teatro Ali’Arte Associação Cultural, Protagoniza Magia e ADN de Palco.

O salão paroquial de S. Mamede do Coronado recebe a primeira peça de teatro intitulada “A Tentação“, da autoria do GTAC – Grupo de Teatro Amador do Coronado, no dia 9 de março, pelas 21h30.

A 16 de março, sábado, Alva- Associação Artes de Palco apresenta o musical “Charlie, a Fabrica de Chocolate“, no Salão Paroquial de Alvarelhos, a partir das 21h30. No dia seguinte, 17 de março, sobe ao palco do auditório AEBA- Associação Empresarial do baixo Ave, duas matinés da comédia “De Sogra e de Louco…todos temos um pouco“, pela companhia Ali’Arte Associação Cultural, às 15h00 e às 18h00.

Direcionado para as escolas do 1.º Ciclo do Concelho da Trofa, a Protagoniza Magia apresenta o musical “Ariel – A Princesa dos Mares“. As sessões estão agendadas para 19 de março, às 10h30 e 14h30, no Salão Paroquial de Alvarelhos.

A encerrar o Festival de Teatro, a Câmara Municipal da Trofa apresenta no dia 20 de março, no Salão Paroquial de Alvarelhos, às 10h30 e às 14h30, “Oz – O Musical”, para todas as escolas do Pré-Escolar do Concelho. Conta com figurinos coloridos, música, dança, novas dinâmicas cénicas, muita interatividade, efeitos especiais através do recurso a máquinas de fumo e de bolhas de sabão, entre muitos outros elementos inovadores.