Televisões avançam AD como força política mais votada nas Legislativas 2024

Os portugueses são chamados às urnas este domingo para decidir o futuro do país. Até às 19h00 todas as secções de voto estarão abertas e disponíveis para receber os boletins que vão definir a distribuição de deputados no Parlamento, bem como nomear um novo governo, após a demissão de António Costa.

Para saber o local onde deve votar basta enviar um SMS gratuito para o número 3838, com a mensagem “RE” (espaço) número de Cartão de Cidadão ou Bilhete de identidade (espaço) data de nascimento no formato ano, mês e dia.

Esta informação pode também ser obtida, de forma presencial, nas juntas de freguesia.