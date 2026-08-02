A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) aprovou novos horários para as tarifas de eletricidade bi e tri-horárias, numa medida que irá abranger milhares de consumidores. Para os clientes residenciais com tarifa bi-horária, as alterações entram em vigor entre 1 de julho e 31 de dezembro de 2027.

Com a mudança, o período de vazio, em que a eletricidade tem um custo mais reduzido, passa a decorrer entre as 22h30 e as 8h30 no ciclo diário, ou seja, começa meia hora mais tarde do que acontece atualmente.

Segundo a ERSE, esta revisão pretende adaptar os períodos horários à evolução dos padrões de consumo e da utilização da rede elétrica. Já os consumidores com tarifa simples não serão afetados, mantendo o mesmo preço da eletricidade durante todo o dia.

A atualização dos contadores será feita, sempre que possível, de forma remota através dos contadores inteligentes, sendo apenas necessária uma deslocação de técnicos quando essa opção não estiver disponível.