O Futebol Clube de Famalicão já está na ilha da Madeira para, na tarde deste domingo, defrontar o Marítimo, em partida da 12ª jornada da Liga Portugal Bwin.

Na conferência de imprensa de antevisão do encontro, o técnico do Futebol Clube de Famalicão, João Pedro Sousa, quer que a sua equipa entre com a força máxima e com ambição para fazer frente ao adversário.

