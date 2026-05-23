Temperaturas vão chegar perto dos 40 graus na próxima semana

A próxima semana traz consigo uma vaga de calor que deverá fazer-se sentir com força em Vila Nova de Famalicão. As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para temperaturas progressivamente mais elevadas, com os termómetros a escalar ao longo dos dias.

Se segunda-feira, dia 25, já se antecipa quente, com máximas a rondar os 29 graus, é a partir de quarta-feira que o calor se intensifica de forma mais expressiva. Quinta-feira, dia 28, deverá registar 37 graus, e sexta-feira poderá ser o dia mais quente da semana, com máximas de 38 graus.

As autoridades de saúde recomendam especial atenção às populações mais vulneráveis, como idosos e crianças, aconselhando hidratação frequente, evitar exposição solar nas horas de maior calor e permanecer em locais frescos sempre que possível.