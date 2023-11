Tempestade Domingos faz estragos em Vila Nova de Famalicão

Famalicão: Escola do GD Natação distinguida com nível de Excelência

A Escola de Natação do Grupo Desportivo de Natação de Famalicão recebeu, na tarde desta sexta-feira, em Viana do Castelo, a distinção de Nível de Excelência da Federação Portuguesa de Natação. Esta certificação é o mais alto padrão de qualidade e reconhecimento atribuído pela FPN às escolas de natação do país, «o que é um grande feito para a nossa instituição e para o concelho Vila Nova de Famalicão», defende o clube famalicense.

A cerimónia de entrega da distinção decorreu no decurso do IV Convenção Portugal a Nadar e a conquista alcançada pelo GDN «é o resultado do trabalho árduo e da dedicação ao ensino da natação ao longo dos anos» e tem um significado especial, porque acontece «no ano em que o clube completa o seu 30º aniversário», refere Diogo Carneiro.

O presidente do GD Natação Famalicão vê no reconhecimento da Federação Portuguesa da Natação «um impulso maior para um futuro de conquistas, com a certeza de um passado de referência».

A certificação de nível de excelência «atesta a dedicação e o compromisso da Escola de Natação do GD Natação Famalicão em proporcionar educação e aulas de natação de qualidade, contribuindo para o desporto e para a comunidade local», refere, ainda, o dirigente.