Tempestade Kirk aproxima-se e Proteção Civil deixa alguns conselhos à população

Luso Meteo: Chuva forte e vento intenso no Minho com a chegada do ciclone Kirk

A terça-feira, 8 de outubro, terá duas fases distintas no que toca ao estado do tempo na região Norte, especialmente no Minho. Segundo o portal LUSO METEO, o dia começa com chuva persistente, mas de intensidade moderada, enquanto o ciclone Kirk ainda se encontra a Oeste. No entanto, à medida que o dia avança, a aproximação deste sistema traz um agravamento das condições meteorológicas. A partir do final da tarde, prevê-se um aumento significativo da intensidade do vento e da precipitação, especialmente nas áreas mais a norte.

Nos últimos dias, a região já recebeu bastante chuva, o que saturou os solos. Este facto eleva o risco de deslizamentos de terras e enxurradas, principalmente em zonas previamente afetadas por incêndios florestais. No Minho, a precipitação pode ultrapassar os 50 mm, o que agrava o cenário de um outubro que já está a ser bastante chuvoso.

Além da chuva, o mar também estará agitado, com ondas a atingirem os 3 a 4 metros ao longo do dia, e subindo para 5 a 6 metros ao final do dia, sobretudo na costa norte. O vento, inicialmente moderado, tornará-se forte ao longo da tarde, especialmente no litoral e nas terras altas, com rajadas que poderão atingir os 100 km/h.

