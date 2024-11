Tempestade Patty atinge Portugal segunda-feira: Região do Minho poderá ser a mais afetada

A próxima semana vai começar com os efeitos da tempestade subtropical Patty. Estão previstos dias de chuva na região, em especial na segunda e terça-feira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a tempestade encontra-se atualmente a cerca de 675 km a noroeste dos Açores e desloca-se em direção ao continente, onde se prevê um impacto mais sentido no início da semana.

Apesar de um provável enfraquecimento da tempestade, o IPMA alerta que os efeitos de Patty poderão afetar especialmente o norte do país, incluindo a região do Minho, com possíveis chuvas persistentes e um aumento da nebulosidade.