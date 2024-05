O tempo cinzento e chuvoso deverá manter-se ao longo dos próximos dias, de acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para Vila Nova de Famalicão.

A chuva deverá ser uma constante até, pelo menos, ao final do dia de terça-feira, prevendo-se para depois uma melhoria do estado do tempo, com o regresso do sol e a subida das temperaturas.

Na região, até terça-feira e a acompanhar a chuva, estarão as máximas entre os 18 e os 20 graus.