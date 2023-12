Tempo: Chuva pode ameaçar mas não deve estragar passagem de ano

No fim-de-semana alargado de ano Novo vão estar a funcionar cerca de 190 centros de saúde em horário complementar, assegurando assim a resposta a situações não emergentes, à semelhança do que aconteceu no Natal.

No sábado, 30 de dezembro, estarão abertos 233 centros de saúde e no domingo, 31 de dezembro, 193. Na segunda-feira, feriado e primeiro dia de 2024, bem como na terça-feira, dia 2 de janeiro, estarão operacionais 187 unidades. Saiba quais os centros de saúde em funcionamento na sua zona, e em que dias.

A medida insere-se no Plano Estratégico para a Resposta Sazonal em Saúde – Inverno 2023-2024, operacionalizado pelos Agrupamentos de Centros de Saúde e Administrações Regionais de Saúde, em articulação com a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Em Vila Nova de Famalicão, o Centro de Saúde da cidade, localizado na Avenida 25 de Abril, junto à PSP, estará em funcionamento este sábado e domingo das 08h às 14h.