Tempo: Chuva regressa este domingo e só deve parar na quinta-feira

A ARCA – Associação Recreativa e Cultural de Antas foi a estrela mais cintilante da grande noite das Marchas Antoninas de Vila Nova de Famalicão, com os perto de 100 marchantes da associação a conquistarem o júri do desfile. Com um total de 90 pontos, a marcha de Antas arrecadou ainda os prémios de “Melhor Coreografia”, “Melhor Guarda-Roupa” e “Melhor Música”.

Em segundo lugar ficou a Associação Cultural e Desportiva São Martinho de Brufe, com 82 pontos, que foi ainda eleita a “Marcha Mais Popular”. Em terceiro lugar ficou a Associação Cultural e Recreativa São Pedro de Riba de Ave, com 71 pontos, conquistando ainda o prémio de “Melhor Letra”.

O prémio de “Melhores Arcos” foi atribuído à LACS – Associação Cultural São Salvador da Lagoa.

Quem acompanhou tudo desde o primeiro minuto – primeiro nas ruas e depois nas bancadas nos Paços do Concelho – foi o presidente da autarquia Mário Passos. O edil fala “numa noite memorável” resultado “do esforço, dedicação, garra e profissionalismo” dos mais de 1200 marchantes que durante meses prepararam ao pormenor o desfile que marca a noitada de Santo António no concelho famalicense.

“É incrível o ambiente que se vive em toda a cidade. Estão a ser umas grandes Antoninas”, acrescentou, felicitando e agradecendo a todos aqueles que se envolveram não só nas Marchas, como em todos os momentos do programa das festas.

A euforia e o entusiamo do público, que encheu as ruas do centro da cidade e os Paços do Concelho, trouxeram ainda mais brilho e encanto aquele que é o ponto alto das Festas Antoninas de Famalicão.

O júri das marchas foi composto por um grupo de personalidades independentes e qualificadas de fora do concelho, com experiência na avaliação dos diferentes critérios que estiveram em análise.

Refira-se que as Festas Antoninas terminam esta quinta-feira, 13 de junho, com o dia dedicado às festividades religiosas em honra de Santo António, feriado municipal em Famalicão. Primeiro com a Missa Solene e a distribuição do Pão de Santo António, a partir das 10h30, e depois com a Procissão Solene, a partir das 17h00. À noite, nota para o grande espetáculo de encerramento, com o concerto de Buba Espinho, a partir das 22h00, no Parque da Devesa (junto ao lago) e com uma sessão de fogo de artificio com uma grande diversidade de efeitos pirotécnicos, também na Devesa.

Resultados Finais Marchas Antoninas 2024

1. Arca – Associação Recreativa e Cultural de Antas (90 pontos)

2. Associação Cultural e Desportiva S. Martinho de Brufe (82 pontos)

3. Associação Cultural Recreativa S. Pedro de Riba D’Ave (71 pontos)

4. LACS – Associação Cultural S. Salvador da Lagoa (68 pontos)

5. Associação Recreativa e Cultural Flor do Monte (Carreira) (68 pontos)

6. Associação Coração – Vale S. Cosme (68 pontos)

7. Associação Sentir a Terra União Gondifelos, Cavalões e Outiz (64 pontos)

8. Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Famalicenses (58 pontos)

9. Associação Unidos de Avidos (55 pontos)

10. Comissão de Festas Divino Salvador de Ruivães (49 pontos)