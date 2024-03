Tempo: Neve prevista este domingo para várias regiões do Minho

Hugo Soares defendeu, esta quarta-feira, um choque fiscal e administrativo para «libertar as empresas e as pessoas de um verdadeiro garrote que prejudica o desenvolvimento económico e os rendimentos das famílias». A posição do cabeça de lista da Aliança Democrática no distrito de Braga foi assumida após um périplo por empresas, entre as quais a Caixiave, na freguesia de Ribeirão.

Acompanhado por uma comitiva que integrou outros candidatos a deputados, entre os quais o famalicense Jorge Paulo Oliveira, que é quarto da lista, o também secretário-geral do PSD reiterou o compromisso da AD reduzir «os impostos sobre o trabalho e investimento», mas com «responsabilidade e equilíbrio orçamental. Portugal não pode estar condenado a ser um país de baixos salários», afirmou.

Hugo Soares reafirmou que «é preciso libertar recursos às empresas e ao próprio Estado e instituições, para que se baixe os custos de atividade, sobretudo na burocracia e na carga fiscal, para que se possa pagar melhores salários e promover mais investimento».

«Portugal tem que ter as pessoas a poder viver melhor», disse, ainda, Hugo Soares. Além da melhoria progressiva do salário mínimo, «que nunca pode ser posta em causa, temos de garantir salários e rendimentos mais elevados para todos», por «oposição ao Partido Socialista que defende uma sociedade de baixos salários e dependente do Estado».

A Aliança Democrática propõe a redução do IRS para todos, com redução das taxas, especialmente para a classe média a fixação de um teto máximo de 15% no IRS para os jovens até aos 35 anos. Para o IRC propõe uma redução gradual para 15% em 2 pontos percentuais ao ano. O objetivo, segundo a AD, é garantir um crescimento do PIB próximo de 3,5% no final desta legislatura e 4% na próxima.