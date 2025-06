Tempo: Previsão de 37 cº na segunda-feira e chuva na terça (33cº), quarta (23cº) e quinta (24cº)

A nova rotunda da Avenida Marechal Humberto Delgado foi aberta à circulação esta sexta-feira, 6 de junho.

A estrutura definitiva substitui a rotunda provisória que esteve em funcionamento durante mais de um ano, para testar a solução que agora é permanente. A intervenção teve como objetivo melhorar o acesso à Estação Rodoviária, ao Parque da Devesa e à CESPU.

A rotunda permite viragens mais seguras e fluídas entre as duas vias, aumentando a eficiência do tráfego numa zona cada vez mais movimentada da cidade. A obra incluiu ainda uma componente estética, com a construção de um chafariz com luzes.