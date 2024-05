Tempo: Vem aí 6 dias seguidos com temperaturas acima dos 30 graus

Na tarde do próximo domingo, às 17 horas, JP Simões, Marta Ren e Beatriz Alves vão cantar Canções de Liberdade, um concerto incluído na celebração do 23.º aniversário da Casa das Artes e no programa do 7.º ciclo de Concertos Promenade, com a Orquestra de Jazz de Espinho e a direção musical de Eduardo Cardinho e Paulo Perfeito.

Pela inspiração da “Revolução dos Cravos” e do cinquentenário que dela se celebra, a Orquestra de Jazz de Espinho lançou o repto a oito compositores para criar obras inéditas sobre canções icónicas que, no mundo, materializaram o protesto, a luta pela liberdade, a defesa dos direitos humanos, da justiça e dos mais elementares princípios da dignidade humana.

De José Afonso a Nina Simone, de LLuis LLach à Liberation Music Orchestra, de Sérgio Godinho a Sam Cooke, o repertório deste concerto propõe a música como o som da mudança, mediação coletiva e grito de liberdade.