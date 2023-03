Tempo: Vem aí sol e 20 graus de máxima para este domingo e segunda-feira

Famalicão: Mais um jogador dos sub-19 com contrato profissional

A SAD do FC Famalicão assinou, com o defesa direito Duarte Oliveira, dos sub-19, contrato profissional, com ligação até à época 2025/2026.

O jovem de 18 anos chegou ao clube no início da presente temporada, tendo já cumprido 23 jogos e assinado um golo. Já jogou quatro vezes pelos equipa sub-23, na Liga Revelação.

Duarte Oliveira também já foi chamado à seleção sub-18.

Os gémeos Martim e Rudi Almeida, Luís Sampaio e Francisco Pinho são outros dos jogadores dos sub-19 que já assinaram contrato profissional com o clube. Recorde-se que o Famalicão lidera a fase de campeão nacional, em igualdade pontual com o Benfica, somando as duas equipas 12 pontos.