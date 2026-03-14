Tentativas de burla telefónica levam Junta de Freguesia a emitir alerta

A Junta de Freguesia de Viatodos, Grimancelos, Minhotães e Monte de Fralães alertou para a existência de tentativas de burla telefónica dirigidas a estabelecimentos comerciais da União de Freguesias.

Segundo a autarquia, têm sido registadas chamadas suspeitas em que os interlocutores tentam obter pagamentos imediatos ou dados pessoais e bancários, fazendo-se passar por entidades oficiais, fornecedores ou serviços públicos.

Perante esta situação, a Junta recomenda aos comerciantes e à população em geral que confirmem sempre a veracidade das chamadas antes de fornecer qualquer informação ou efetuar pagamentos.

Em caso de suspeita, a recomendação é não fornecer dados, terminar a chamada e contactar de imediato a GNR.

A Junta de Freguesia sublinha que a segurança da comunidade é uma prioridade e apela à partilha deste alerta para que mais pessoas estejam atentas a possíveis tentativas de burla.