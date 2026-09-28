Famalicão vai estar sob aviso amarelo a partir desta terça-feira, devido à previsão de chuva e vento forte.

O aviso para precipitação vigora entre as 15h00 de terça-feira e a meia-noite, devido a períodos de chuva persistente e, por vezes, forte.

Já o aviso amarelo para o vento está ativo entre as 12h00 e as 21h00 de terça-feira, com vento do quadrante sul e rajadas que podem atingir os 70 a 80 km/h no litoral.

Para quarta-feira, mantém-se a previsão de chuva ou aguaceiros, embora o aviso amarelo de precipitação termine à meia-noite.