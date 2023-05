Terça-feira será, até agora, o dia mais quente do ano: Previstos 32 graus de máxima

A descida dos preços dos combustíveis que estava prevista para esta segunda-feira foi anulada pelo Governo, que optou por uma revisão da carga fiscal sobre os mesmos. A partir de agora, o litro de diesel, o combustível mais utilizado em Portugal, terá uma redução de apenas 1,7 cêntimos, enquanto a gasolina irá subir 0,4 cêntimos.

De acordo com o Executivo, esta medida é justificada pela redução do desconto no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) que estava em vigor em ambos os tipos de combustível. No entanto, caso não tivesse ocorrido esta revisão fiscal, o mercado apontava para uma descida de 4,5 cêntimos no preço do gasóleo e de dois cêntimos no preço da gasolina.